Неизвестный сообщил о минировании ВПП в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево якобы заминировали взлетную полосу. Источник в правоохранительных органах рассказал «360», что информация оказалась ложной.

Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. Полиции удалось задержать заявителя. Кто он, неизвестно.

Несколькими днями ранее в аэропорт вылета после сообщения о минировании вернулся Airbus А330-300, направлявшийся из Хабаровска в Москву. Взрывное устройство на борту не нашли.

Волна угроз о якобы заложенных бомбах в российских судах, школах и больницах прокатилась по России в последние несколько месяцев. ФСБ нашла два почтовых сервиса, с которых рассылались письма о минировании. Швейцарский Protonmail и нидерландский Startmail заблокировали. Первый к тому же не предоставил сведения для включения в реестр Роскомнадзора, хотя запрос специалисты посылали неоднократно. Неизвестными остались и администраторы почтовых ящиков, с которых шла рассылка.