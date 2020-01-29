ФСБ нашла еще один сервис, рассылавший письма о минировании. Protonmail заблокировали

Найден еще один сервис, с которого неизвестные рассылали сообщения о минировании. Им оказался швейцарский Protonmail. Доступ к нему заблокировали.

В ФСБ рассказали РИА «Новости», что анонимы пользуются почтовым сервисом с 24 января. С него письма с угрозами минирования получили суды четырех субъектов РФ.

«В текстах также указывались якобы заминированные 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры», — уточнили силовики. Все угрозы оказались ложными.

Роскомнадзор вместе с Генпрокуратурой с 29 января ограничили доступ к Protonmail.com на территории России. Это сделано, чтобы остановить волну так называемых минирований.

По данным «Интерфакса», почтовый сервис отказался предоставить сведения для включения в реестр Роскомнадзора. Запрос РКН посылал неоднократно.

Надзорный орган не получил и сведения об администраторах почтовых ящиков, которые использовали для рассылки угроз.

Ранее в РФ заблокировали нидерландский сервис Startmail.com, с которого тоже рассылались сообщения об угрозе взрывов в российских судах, школах и больницах. РКН не удалось выяснить, кому принадлежат почтовые ящики, откуда делали рассылку.

Эксперты полагают, что остановить поток угроз помогут только межправительственные соглашения с другими странами. Одной блокировкой тут не обойтись.