Airbus А330-300 сообщением Хабаровск- Москва вернулся в аэропорт вылета. Поступило сообщение о взрывном устройстве на борту. Самолет проверили, минирование не подтвердилось, рассказала представитель Хабаровского аэропорта Анастасия Хаустова.

«Поступил сигнал на пульт Росгвардии о том, что рейс SU1713 авиакомпании „Аэрофлот“, выполняющий рейс Хабаровск — Москва, заминирован. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета и в Хабаровске совершил посадку в половине шестого вечера (11:30 по московскому времени). На месте были собраны спасательная команда аэропорта, кроме того оперативные службы были приведены в полную готовность», — рассказала официальный представитель воздушной гавани.

По ее словам, самолет проверили кинологи и представители других оперативных служб. Пассажиров попросили покинуть самолет, чтобы провести дополнительный досмотра багажа и груза. Всего на борту были 262 пассажира и 10 членов экипажа.

Решение о вылете самолета в Москву будет принимать авиаперевозчик. О времени отправления SU1713 сообщат дополнительно. Проверка рейса продолжается.