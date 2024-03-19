Происшествия 19 марта 2024, 21:39 Таксист устроил стрельбу возле жилого дома в Люберцах из-за закрытого шлагбаума В Люберцах таксист открыл стрельбу после отказа охранника открыть шлагбаум

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Агрессивный водитель такси устроил стрельбу возле многоэтажного жилого дома в Люберцах. Мужчине не понравился закрытый шлагбаум на въезде во двор, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в ночь на 19 марта на улице 3-е Почтовое отделение. Шофер подъехал к дому и потребовал от охранника открыть ему шлагбаум, но получил отказ. Завязался конфликт, и таксист достал из машины пистолет, затем выстрелил в воздух и скрылся.

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Полицейские уточнили, что мужчину уже удалось задержать. В его квартире нашли оружие. Следовали возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Несколько дней назад, 16 марта, в Приморском крае мужчина застрелил из ружья жену и семилетнего ребенка. Правоохранители выяснили, что ранее главу семейства судили за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.