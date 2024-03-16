Криминал 16 марта 2024, 10:07 Житель Приморья застрелил жену, ребенка и покончил с собой Прокуратура: в Приморье судимый мужчина застрелил жену и ребенка РИА «Новости»

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В Михайловском районе ранее судимый за наркотические преступления мужчина убил жену и ребенка, а после свел счеты с жизнью. Надзорные органы проверят работу исправительной системы и ответственных за оборот оружия, сообщила прокуратура Приморского края.

Убийство произошло в селе Григорьевка в ночь с 15 на 16 марта. По версии следствия, 52-летний мужчина выстрелил из ружья в 44-летнюю жену, ребенка 2016 года рождения, а потом совершил самоубийство.

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Началась доследственная проверка. Правоохранители выяснили, что глава семейства имел судимость за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Прокуратура проконтролирует работу следствия, а также оценит работу органов по контролю за оборотом оружия, в том числе среди ранее судимых. Кроме того, проверят действия органов исправительной системы по контролю за условно осужденными.

Стрельбу устроили в начале марта в центре Краснодара. Подозреваемый дважды ранил в грудь 58-летнего мужчину и скрылся. Убийство сняли на видео. Преступника задержали.