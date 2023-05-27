Происшествия 27 мая 2023, 10:10 Неизвестный открыл огонь на заправке рядом с трассой Хабаровск — Владивосток Прокуратура: в Приморье неизвестный устроил стрельбу на заправке

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В Приморском крае на заправке на трассе Хабаровск — Владивосток неизвестный устроил стрельбу. Об этом в Telegram-канале сообщила прокуратура региона.

Прокуратура Приморского края Прокуратура Приморского края / Прокуратура Приморского края Прокуратура Приморского края Прокуратура Приморского края / Прокуратура Приморского края

«Прокуратура Надеждинского района поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту инцидента с применением оружия», — уточнили в надзорном ведомстве.

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Днем в субботу на 721-м километре автомобильной дороги Хабаровск — Владивосток на заправке неизвестный открыл огонь из неустановленного предмета. Пули повредили торговый павильон.

На место происшествия выехали сотрудники надзорного ведомства.

Ранее в Омске 25-летний мужчина открыл стрельбу из общежития на улице Химиков. Он целился из пневматической винтовки в толпу подростков. Снаряд задел 17-летнего парня.

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