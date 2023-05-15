Эксклюзив 15 мая 2023, 16:19 «Услышали, как он опять заряжал воздушку». Очевидица рассказала о пьяной стрельбе по студентам в Омске Очевидица сказала, что мужчина в Омске стрелял по студентам из пневматического оружия «ВКонтакте»

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Житель Омска возле общежития открыл огонь по студентам. Очевидица рассказала «360», что он схватился за пневматическую винтовку, будучи пьяным. Один парень получил ранение.

Конфликт случился вечером 14 мая. Пьяному мужчине не понравилось, что студенты Омского техникума строительства и лесного хозяйства шумели, и он стал на них кричать, а потом достал оружие.

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«Мужчина закрыл окно и достал воздушку. И стрельнул в мальчика. Затем он залез обратно в квартиру, через какое-то время вышел на улицу, и все услышали как он опять заряжал воздушку», — сказала свидетельница.

Первые же снаряды попали в парня, его быстро завели в помещение и вызвали скорую помощь. Мужчина на какое-то время закрылся дома, но потом опять вышел покурить — с той же пневматической винтовкой. Тогда другие студенты повалили его и отобрали оружие. Очевидица сказала, что стрелка держали в таком положении до приезда полиции.

Следственные органы начали проверку. По информации прокуратуры Омской области, 25-летний мужчина из общежития на улице Химиков выстрелил из пневматической винтовки в толпу подростков. Снаряд задел 17-летнему парню нос, обошлось без госпитализации.