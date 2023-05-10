Происшествия 10 мая 2023, 13:45 Мужчина во время застолья выстрелил в знакомого в Ленобласти

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В Тосненском районе Ленинградской области правоохранители разыскивают местного жителя, который во время застолья открыл стрельбу по товарищам. Об этом написал сайт 78.ru.

Случай произошел вечером 9 мая. Во время застолья 43-летний подозреваемый взял ружье и выстрелил в приятеля, попав ему в бедро. После случившегося мужчина скрылся в неизвестном направлении, сообщили «Народные новости».

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В настоящий момент правоохранители разыскивают преступника. Ранее он привлекался к ответственности по делу об умышленном уничтожении имущества.