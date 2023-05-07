Происшествия 07 мая 2023, 13:11 Неизвестный дрон заметили над аэропортом Домодедово Telegram-канал «112»: над аэропортом Домодедово заметили неизвестный беспилотник РИА «Новости»

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Неизвестный беспилотный летательный аппарат заметили при посадке самолета авиакомпании Belavia. Об этом написал Telegram-канал «112».

«Борт благополучно приземлился. Дрон продолжает летать над территорией аэропорта», — сообщили авторы канала.

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В Москве ввели запрет на запуск беспилотников. Исключение сделали лишь для БПЛА, которые «необходимы для государственных нужд», на их запуск будут выдавать специальные разрешения.

В ночь на 3 мая украинский беспилотник пытался атаковать кремль, но летательный аппарат сбили. В пресс-службе президента России заявили, что это могло быть спланированное покушение на Владимира Путина.