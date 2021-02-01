Неизвестные в аэропорту Тюмени выпустили сигнальную ракету в самолет

«Выпущена светосигнальная ракета зеленого света. По данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления по части 1 статьи 213 УК РФ „Хулиганство“», — отмечается в пресс-службе.

В аэропорту ТАСС рассказали, что все прибывшие суда сели на землю без дополнительной помощи, в штатном режиме. От действий хулиганов никто не пострадал.