Немец полгода давал ложные указания пилотам вертолетов и самолетов

В течение примерно шести месяцев мужчина связывался с гражданскими и полицейскими воздушными судами. Полиция отмечает, что со временем он все более изощрялся в своих выдумках, поэтому это начинало становиться опасным.

Полицейские охарактеризовали задержание как необычное, но не разглашали подробностей. Они не разглашали мотивов хулигана, а также умолчали об «инструкциях», которые озвучивал своим жертвам житель немецкого городка.

Отмечено, что он руководствовался волей случая, а не какой-либо логикой при выборе летающих средств, сообщает BerlinerTagesZeitung со ссылкой на пресс-секретаря полиции.

В сообщении говорится, что его задержали с поличным в тот момент, когда полицейский самолет направился к его дому, чтобы задержать мужчину. У него в квартире были обнаружены две радиостанции, настроенные на данные частоты. В полиции отметили, что действия мужчины не привели к несчастным случаям или другим опасным последствиям.