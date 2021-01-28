Инспекторы назвали самое опасное место на дорогах Тюмени

Наиболее опасной назвали местную объездную дорогу. Здесь в прошлом году произошло более 30 аварий, погиб один, а 40 человек получили травмы.

«Самым аварийным участком автодорожной сети в Тюмени стала объездная дорога — от пересечения с улицей Мельникайте, до перекрестка с Авторемонтной», — уточнили инспекторы.

Чаще всего в этом месте происходили столкновения. На втором месте оказались наезды на препятствия, а на третьем — ДТП с участием пешеходов. Главной причиной аварий стало превышение скорости.