27 января 2023, 10:27
Неизвестные напали на посольство Азербайджана в Иране
Охранник посольства Азербайджана погиб после нападения на диппредставительство в Тегеране
В Тегеране произошло нападение на посольство Азербайджана. Есть жертвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Азербайджан» .
В сообщении говорится, что 27 января неизвестные лица с оружием напали на посольство, в результате чего погиб руководитель охранной службы Орхан Аскеров. Также сообщили о ранении еще одного сотрудника дипмиссии.
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«Азербайджанская сторона проводит срочное расследование», — говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности России предоставить площадку для переговоров Азербайджана и Армении . До этого Ереван отменил запланированную в конце 2022 года в Москве встречу министров двух конфликтующих стран.
Тем временем Баку и Ереван продолжают обвинять друг друга в обострении конфликта. Например, Азербайджан подал в межгосударственный арбитражный суд на Армению за испорченный лес в Нагорном Карабахе.
Иран
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