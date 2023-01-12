Мир 12 января 2023, 09:54 Захарова заявила о готовности России предоставить площадку для переговоров Армении и Азербайджана МИД России подтвердил готовность предоставить площадку для переговоров Баку и Еревана РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Ранее армянское руководство отменило запланированную на конец декабря в Москве встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана по мирному договору.

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«Если армянские партнеры заинтересованы в решении обозначенных проблем в русле комплексной реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, то вместо того, чтобы заниматься схоластикой, необходимо продолжить работу», — заявила Захарова.

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Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у страны нет планов начинать третью войну с Арменией. По его мнению, армянская сторона вновь хочет вести против Баку фейковую кампанию.

Он также выразил опасения по поводу плана премьер-министра Армении Николы Пашиняна модернизировать армию.