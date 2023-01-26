Мир 26 января 2023, 20:44 Власти Азербайджана подали в суд на Армению из-за поврежденного леса в Нагорном Карабахе

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Азербайджан подал в суд на Армению за ущерб окружающей среде и «биоразнообразию» на территории Нагорно-Карабахского региона. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Тhe Guardian.

Данный случай стал первым обращением какой-либо страны в межгосударственный арбитраж в рамках Бернской конвенции.

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Как отмечают представители Азербайджана, они попытались урегулировать экологический вопрос дипломатическим путем. Однако прийти к соглашению странам не удалось.

«Вместо того, чтобы сохранить биоразнообразие и окружающую среду во время своей незаконной оккупации, Армения уничтожила их», — сказал замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов.