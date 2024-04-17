Важное 17 апреля 2024, 10:05 Аэропорт Шереметьево опроверг приостановку работы из-за угрозы атаки беспилотников Telegram-канал «112»: аэропорт Шереметьево не принимает и не выпускает самолеты РИА «Новости»

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Аэропорт Шереметьево частично прекратил выпускать и принимать самолеты из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. В воздушной гавани опровергли эту информацию.

«Аэропорт Шереметьево не принимает и не выпускает некоторые самолеты из-за угрозы атаки БПЛА», — говорилось в посте канала.

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При этом официальных данных об угрозе таких атак в Подмосковье не поступало. В соцсетях аэропорта данных также нет.

В пресс-службе Шереметьево РИА «Новости» рассказали, что гавань продолжает работать в штатном режиме. Рейсы на вылет и прилет осуществляются в соответствии с расписанием.

В ночь на 17 апреля украинский беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны в Орловской области. Никто не пострадал, разрушений не было. На место происшествия прибыли оперативные службы.