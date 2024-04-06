Эксклюзив 06 апреля 2024, 12:02 «Не чувствует себя великолепно». Стало известно о состоянии губернатора Чибиса Секретарь Сечкина: губернатор Чибис чувствует себя «соразмерно ситуации» Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис до сих пор находится в больнице после ножевого ранения. Пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина рассказала «360», что пострадавший «не чувствует себя великолепно».

«На данный момент все идет в соответствии с его состоянием. Он себя чувствует, скажем так, соразмерно ситуации. Конечно, человек себя не чувствует великолепно: его ранили ножом, проводили операцию. Надеемся, что он на хорошем пути к восстановлению», — поделилась Сечкина.

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Более подробный комментарий о состоянии Чибиса в пресс-службе пообещали дать позднее. Пока врачи не давали прогнозов о том, когда губернатор поправится.

Накануне, 5 апреля, Чибиса навестили его жена и дочь. Мужчине провели операцию, и он уже пришел в себя. Глава Мурманской области отметил, что ему очень важна поддержка семьи.

Покушение на Чибиса произошло после его встречи с жителями города Апатиты. На парковке возле дома культуры к 45-летнему губернатору подбежал незнакомый мужчина и ранил в живот ножом. Злоумышленника сразу же задержали.

Подозреваемого в нападении 6 апреля на койке привезли в палату Апатитско-Кировской центральной городской больницы, где ему огласят меру пресечения. Заседание суда проходит в закрытом режиме. Сам подозреваемый уже признался, что сожалеет о преступлении.