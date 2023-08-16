Общество 16 августа 2023, 15:11 Дагестан обеспечит госпитализированных в Москву пострадавших всем необходимым Власти Дагестана оплатят жизнь в Москве пострадавшим при взрыве и их родным РИА «Новости»

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Эвакуированные в Москву для продолжения лечения пострадавшие при взрыве в Махачкале, а также их сопровождающие получат всю поддержку от властей Дагестана. Как сообщила пресс-служба правительства региона, такое поручение дал глава республики Сергей Меликов.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить размещение и питание родственников пациентов, которые отправились вместе в Москву, а также купить обратные билеты для всех после выздоровления пострадавших.

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Меликов пояснил, что при взрыве травмы получили несколько детей. В российскую столицу они улетели вместе с родителями.

Транспортировка 16 человек в Москву, которые получили тяжелые и средние травмы при взрыве на окраине Махачкалы, прошла в минувший вторник, 16 августа.

В столицу пострадавших доставили специальным бортом МЧС. Перевозку пациенты перенесли хорошо, без ухудшения состояния. Лечение они продолжат в лучших клиниках Москвы.

После взрыва в Махачкале травмы различной степени тяжести получили 84 человека. По последним данным, в больницах республики остались 47 человек, из которых 17 находятся в среднем и тяжелом состоянии. Жертвами происшествия стали 35 человек.