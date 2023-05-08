Происшествия 08 мая 2023, 15:58 Названо число сгоревших домов и строений в Курганской области Пришедшие в поселки природные пожары уничтожили более трех тысяч домов Курганской области РИА «Новости»

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Охватившие Курганскую область природные пожары перекинулись на населенные пункты. В результате сгорели более трех тысяч жилых домов и 3900 строений различного назначения. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона сообщил ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что действующие на местах пожарные не допустили перехода пламени более чем на 1000 жилых строений, где живут 129 тысяч человек.

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Как отметило Ura.ru, в курганском главке МЧС подтвердили все представленные данные. В ведомстве добавили, что за минувшие несколько дней в регионе зафиксировали 60 природных пожаров. Общая площадь распространения огня составила 11 тысяч гектаров.

В минувшее воскресенье, 7 мая, губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим чрезвычайной ситуации во всем регионе в связи с масштабными природными пожарами.

Глава региона гарантировал выплаты всем жителям, чье имущество пострадало от стихии, а также тем, кто остался без крыши над головой. Шумков отметил, что гарантии помощи жителям он получил от президента России Владимира Путина.