Общество 08 мая 2023, 13:11 Путин пообещал поддержать погорельцев Курганской области Глава МЧС России Куренков: Путин пообещал поддержку погорельцам Курганской области РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин обещал поддержку всем пострадавшим от масштабных пожаров в Курганской области. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков, передал ТАСС.

«Владимир Владимирович [Путин] так и сказал, что обязательно будем всем помогать», — отметил глава ведомства.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков также обратил внимание на помощь погорельцам со стороны государства.

«Президент пообещал поддержку — никого не бросим», — уточнил он.

Шумков и Куренков доложили президенту России о мерах поддержки людей в регионе. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, они рассказали Путину с места пожара по телефону о том, что происходит и какие меры принимают для защиты жителей и их домов.

Природные пожары охватили Курганскую область в воскресенье, 7 мая. В регионе ввели режим ЧС, несмотря на сложные погодные условия, спасателям уже удалось локализовать большинство очагов возгорания.