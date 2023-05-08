08 мая 2023, 13:11
Путин пообещал поддержать погорельцев Курганской области
Глава МЧС России Куренков: Путин пообещал поддержку погорельцам Курганской области
Президент России Владимир Путин обещал поддержку всем пострадавшим от масштабных пожаров в Курганской области. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков, передал ТАСС.
«Владимир Владимирович [Путин] так и сказал, что обязательно будем всем помогать», — отметил глава ведомства.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков также обратил внимание на помощь погорельцам со стороны государства.
«Президент пообещал поддержку — никого не бросим», — уточнил он.
Шумков и Куренков доложили президенту России о мерах поддержки людей в регионе. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, они рассказали Путину с места пожара по телефону о том, что происходит и какие меры принимают для защиты жителей и их домов.
Природные пожары охватили Курганскую область в воскресенье, 7 мая. В регионе ввели режим ЧС, несмотря на сложные погодные условия, спасателям уже удалось локализовать большинство очагов возгорания.
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Курганская область
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