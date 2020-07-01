Названа предварительная причина пожара в ДК Гусь-Хрустального

Причиной пожара, который случился поздно ночью в Доме культуры в Гусь-Хрустальном, могло стать короткое замыкание. Электромонтеры проводили технические работы и могли нарушить правила, об этом заявил врио начальника МЧС региона Руслан Блинов.

«В результате нарушения правила производства электротехнических работ, по предварительным данным, произошло короткое замыкание, которое и стало причиной трагедии», — цитирует слова Блинова издание RT.

Дом культуры в Гусь-Хрустальном загорелся накануне на площади около 2,4 тысячи квадратных метров. Огнем был охвачен практически весь третий этаж здания, в том числе зрительный зал и сцена.

Пострадавших и погибших в пожаре не было.

Как сообщалось ранее, в этом ДК находился избирательный участок, но он не пострадал — все документы, связанные с голосованием, сохранены. Глава избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев заявлял ТАСС, что в случае непригодности пункт для голосования перенесут в другое место, но не уточнил, куда именно.

Это уже второй крупный пожар в учреждении культуры Владимирской области за последние несколько дней. 29 июня в областном центре загорелся Театр драмы, ЧП случилось тоже во время ремонтных работ.