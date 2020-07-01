В Гусь-Хрустальном загорелся дом культуры на площади 2,4 тысячи кв. м. Видео

К моменту прибытия пожарных горела кровля трехэтажного здания. От огня пострадала часть третьего этажа, зрительный зал и сцена ДК.

В 23:20 по московскому времени пожар локализовали. Погибших и пострадавших нет, уточнили в МЧС. На месте работают 14 единиц техники. В тушении участвует 31 человек.

Позднее огонь перекинулся на второй этаж, сообщили изданию «Томикс» в городской мэрии.

В здании располагается избирательный участок № 571, на котором шло голосование по поправкам к Конституции. Все документы, связанные с процедурой, спасены, сообщил ТАСС глава избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев. По его словам, если 1 июля ДК будет непригодно для голосования, его проведут в другом месте.

Источник фото: МЧС

В прошлом году на реконструкцию дома культуры выделили 17 миллионов рублей. Большая часть этих денег пошла на ремонт крыши. В 2020 году планировали отремонтировать фасад здания.

29 июня произошел пожар в драматическом театре Владимира. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По предварительной информации, пожар начался при проведении ремонта в фойе. Серьезно пострадал один человек, с сильными ожогами его доставили в больницу.