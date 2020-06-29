Площадь возгорания в драмтеатре Владимира возросла до 500 «квадратов»

По предварительной информации, возгорание произошло в театре во время проведения электротехнических работ. Отмечается, что в здании не было мероприятий во время пожара. По данным информагентства, в результате произошедшего один человек пострадал. Его состояние оценивается как тяжелое.

«У него термические ожоги», — уточнил инсайдер.