29 июня 2020, 18:06
Площадь возгорания в драмтеатре Владимира возросла до 500 «квадратов»
Во Владимире площадь пожара в здании городского академического театра драмы возросла до 500 квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
По предварительной информации, возгорание произошло в театре во время проведения электротехнических работ. Отмечается, что в здании не было мероприятий во время пожара. По данным информагентства, в результате произошедшего один человек пострадал. Его состояние оценивается как тяжелое.
«У него термические ожоги», — уточнил инсайдер.