Названа предварительная причина катастрофы Ан-26 под Хабаровском

Причиной катастрофы самолета Ан-26 в Хабаровском крае, по предварительной версии, стала ошибка пилотирования вследствие сильной эмоциональной нагрузки и усталости экипажа. Об этом информированный источник сообщил «Интерфаксу».

Экипаж Ан-26 при полете выбрал неверное направление маневра, согласно первым данным, полученным при расшифровке средств контроля. Это стало фатальной ошибкой.

Полет выполнялся при низкой видимости на высоте рельефа менее 600 метров. При этом для выполнения маневра необходимо было держаться высоты почти 2000 метров.

«Маневр, очевидно, ошибочно выполнялся в противоположенную от заявленной сторону при сохранении исходных параметров высоты и скорости», — сообщил собеседник агентства.

Ситуация развивалась настолько стремительно, что у пилотов не было шанса избежать трагедии. Расстояние до сопки было слишком незначительным, а скорость — слишком высокой. При этом экипаж не докладывал ни о каких неполадках. При изучении данных со средств объективного контроля пока тоже не выявили никаких сбоев в системах судна.

Ан-26 пропал с радаров при выполнении технического полета 22 сентября. На борту находились шесть человек, все они погибли. Обломки самолета и останки членов экипажа обнаружили на следующие сутки в районе горы Хребтова. Накануне с места крушения изъяли бортовые самописцы. Сегодня туда прибыла комиссия МАК.