Комиссия МАК прибыла на место крушения Ан-26 в Хабаровском крае

Специалисты и криминалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) прибыли на место крушения самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу под Хабаровском. Об этом сообщили в МЧС России.

Спасатели накануне подготовили площадку в тайге, чтобы там смог приземлиться вертолет. На винтокрылой машине к месту падения самолета доставили специалистов МАК. Туда же доставили дополнительный груз для обеспечения работы спасателей и полевого лагеря, в том числе запасы воды и продуктов.

Сотрудники МЧС продолжают помогать следователям в проведении поисковых работ. Они разбирают конструкции самолета и пилят деревья.

СМИ сообщали, что пилоты Ан-26 могли перепутать направление полета перед крушением.

Ан-26 разбился в тайге в Хабаровском крае. Самолет пропал с радаров в среду, когда выполнял технический полет. По факту пропажи самолета завели уголовное дело. В последний раз экипаж выходил на связь в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. На борту находились шесть человек: летчики и технические специалисты. Все они погибли. Место крушения самолета в лесистой труднодоступной местности на горе Хребтова обнаружили спустя сутки, там же нашли останки людей. И также с места изъяли черные ящики.