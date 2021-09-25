Черные ящики нашли на месте падения Ан-26 под Хабаровском

Бортовые самописцы самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу в Хабаровском крае, обнаружили на месте крушения. Об этом сообщили на сайте Восточного межрегионального управления СК РФ на транспорте.

Следственная группа вместе с представителями Межгосударственного авиационного комитета провела дополнительный осмотр места происшествия и обнаружила бортовые самописцы, на которых зафиксированы переговоры членов экипажа Ан-26, а также технические параметры полета. Кроме того, были найдены и изъяты другие средства контроля и техническая документация.

Самолет Ан-26 в среду пропал с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. Он выполнял технический полет. Обломки самолета обнаружили в четверг в ходе поисковой операции в районе горы Хребтова. Там же нашли останки членов экипажа. На борту находились шесть человек — пилоты и технические специалисты. Все погибли.

Ранее спасатели МЧС подготовили площадку для посадки вертолета на месте крушения Ан-26. Для этого они расчистили в тайге участок площадью 50 на 50 метров.