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    19 ноября 2021, 10:13

    Названа одна из возможных причин пожара в квартире Хлебниковой

    РИА «Новости»: пожар в квартире Хлебниковой мог вспыхнуть из-за короткого замыкания

    Екатерина Боснак

    Пожар в квартире певицы Марины Хлебниковой мог вспыхнуть из-за короткого замыкания. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в спецслужбах.

    По предварительным данным, именно неисправность электрики после неправильно проведенного ремонта стала причиной возгорания.

    «Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки», — назвал версию собеседник журналистов.

    Он добавил, что недавно в квартире провели ремонт и что в НИИ имени Н. В. Склифосовского певицу доставили уже без сознания.

    Певица Марина Хлебникова пострадала из-за пожара в двухуровневой квартире на четвертом этаже на улице Ратной в Москве, ее привезли в больницу. Возгорание распространилось на площадь 10 квадратных метров.

    Позже СМИ писали, что состояние артистки сейчас тяжелое — она впала в кому, ее поместили в ожоговую реанимацию. Telegram-канал «112» сообщал о 20% ожогов поверхности тела певицы.