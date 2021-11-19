Названа одна из возможных причин пожара в квартире Хлебниковой

Пожар в квартире певицы Марины Хлебниковой мог вспыхнуть из-за короткого замыкания. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в спецслужбах.

По предварительным данным, именно неисправность электрики после неправильно проведенного ремонта стала причиной возгорания.

«Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки», — назвал версию собеседник журналистов.

Он добавил, что недавно в квартире провели ремонт и что в НИИ имени Н. В. Склифосовского певицу доставили уже без сознания.

Певица Марина Хлебникова пострадала из-за пожара в двухуровневой квартире на четвертом этаже на улице Ратной в Москве, ее привезли в больницу. Возгорание распространилось на площадь 10 квадратных метров.

Позже СМИ писали, что состояние артистки сейчас тяжелое — она впала в кому, ее поместили в ожоговую реанимацию. Telegram-канал «112» сообщал о 20% ожогов поверхности тела певицы.