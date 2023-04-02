02 апреля 2023, 19:11
Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга достигло 15 человек
ТАСС: при взрыве в петербургском кафе пострадали 15 человек
Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 15 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В настоящее время установлено, что пострадали 15 человек, один погиб», — говорится в сообщении.
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После взрыва фасадное остекление кафе обрушилось на площади 15 квадратных метров. Согласно информации экстренных служб, в заведении возле сцены сработало взрывное устройство. Его мощность составила более 200 граммов тротила.
Взрыв произошел в кафе на Университетской набережной. Ранее сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших.
Предварительно, жертвой взрыва стал военкор и блогер Владлен Татарский.
Санкт-Петербург
Взрывы
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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