Происшествия 02 апреля 2023, 19:11 Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга достигло 15 человек ТАСС: при взрыве в петербургском кафе пострадали 15 человек

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Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 15 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В настоящее время установлено, что пострадали 15 человек, один погиб», — говорится в сообщении.

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После взрыва фасадное остекление кафе обрушилось на площади 15 квадратных метров. Согласно информации экстренных служб, в заведении возле сцены сработало взрывное устройство. Его мощность составила более 200 граммов тротила.

Взрыв произошел в кафе на Университетской набережной. Ранее сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших.

Предварительно, жертвой взрыва стал военкор и блогер Владлен Татарский.