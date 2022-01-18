Пропавших на снегоходе отца и сына нашли в Мурманской области

Отправившихся покататься на снегоходе и пропавших без вести в Мурманской области отца и сына нашли. К ним удалось добраться спасателям МЧС.

Спасатели искали пропавших больше 16 часов. Операция проходила в осложненных погодных условиях — дул ветер, была метель и плохая видимость, но спасатели не отступали. Всего в поисках приняли участие 13 человек и девять спецмашин.

Семью удалось найти 18 января, в 11:25. Причиной их пропажи стало то, что снегоход сломался и на связь выйти не получалось. Погодные условия тоже не благоволили быстрым действиям.

Мужчина поехал покататься с сыном на снегоходе, выехав от поселка Никель Мурманской области за гору Лысая, к озерам Заяц и Восьмерка вечером 17 января. Они должны были вернуться к наступлению темноты, но не сделали этого и перестали выходить на связь.

На поиски пропавших отправились не только сотрудники МЧС, но и спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра (МАКАСЦ). СМИ писали, что отцу удалось связаться со спасателями, сохранив заряд телефона и включив его уже в зоне действия сети.