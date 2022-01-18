Отец с сыном, которые пропали в тайге в Мурманской области, смогли выйти на связь с родными. По данным Telegram-канала Mash, они идут пешком в сторону дома.

«Газета.ru» сообщала, что утром 17 января 45-летний мужчина вместе с ребенком уехал из поселка Никель за гору Лысая. Они собирались добраться до озер Заяц и Восьмерка.

По сведениям Маsh, местные жители отправилась на рыбалку на самоходе, с собой они взяли еду и палатку, с тех пор домой они не возвратились. Информацию об этом случае в МЧС получили вечером в понедельник.

По данным издания, в какой-то момент транспортное средство у отдыхающих сломалось, в итоге отец и сын потерялись в тайге. Глава семейства понял, что находится вне зоны действия сети, поэтому выключил для сохранения зарядки телефон. Позже он все-таки включил смартфон и связался с теми, кто его искал. Местный житель сказал, что скинет свою геопозицию.

На поиски мужчины с ребенком выдвинулись сотрудники МЧС и волонтеры. Однако их тоже подвела техника — у одной группы тоже застрял снегоход, в итоге этим людям пришлось возвращаться назад.