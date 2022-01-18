Отец с семилетним сыном пропали в Мурманской области

Мужчина отправился с сыном кататься на снегоходе в Мурманской области. Когда отец с ребенком не вернулись, спасатели начали их поиски. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Специалисты оперативной дежурной смены получили информацию о пропаже отца с сыном вечером 17 января.

«Поступила информация о том, что гражданин 1975 года рождения со своим сыном 2014 года рождения уехали утром на снегоходе от поселка Никель за гору Лысая к озерам Заяц и Восьмерка. Должны были вернуться с наступлением темного времени суток», — уточнила пресс-служба.

Сейчас местоположение мужчины с ребенком неизвестно. Отец мальчика на связь не выходил. На поиски пропавших отправили спасателей Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра (МАКАСЦ). Всего на месте находятся четыре человека и четыре единицы техники.

Ранее спасатели предупреждали, что на северо-западе Мурманской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики спрогнозировали сильный ветер и метель. Местных жителей призвали быть крайне внимательными и осторожными.