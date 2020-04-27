Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве. Ему грозит до 5 лет тюрьмы

Столичные полицейские задержали подвыпившую компанию, нарушившую режим самоизоляции. Один из мужчин сопротивлялся и напал на правоохранителя. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«За содеянное злоумышленником законом предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет», — сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В главке добавили, что сотрудники полиции заметили компанию 26 апреля на улице Лестева. Жители были пьяны, нарушали самоизоляцию и не реагировали на замечания. Вместе с ними на улице была собака, которая укусила инспектора.

«После предложения проследовать в территориальный ОМВД для разбирательства один из нарушителей, 38-летний житель Москвы, попытался скрыться и несколько раз ударил сотрудника полиции, однако был задержан», — рассказали в пресс-службе.

В итоге четверо граждан попали под административные протоколы. Нападавшего отправили в больницу, откуда позже отпустили. Полицейских с травмами также доставили в медицинское учреждение. После получения помощи они вернулись на службу.

Сейчас полиция проводит проверку по факту нападения на инспектора. Ранее источник «360» в правоохранительных органах уточнял, что мужчина пытался убежать во время задержания. Он несколько раз ударил полицейского по голове и руке.