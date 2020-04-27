Московских полицейских покусала собака. Подвыпившая хозяйка нарушала самоизоляцию

Подвыпившая компания гуляла на одной из столичных улиц вместе с собакой. Патрульные сделали замечание жителям, но те не реагировали. Затем питомец укусил одного из сотрудников полиции. В итоге компанию задержали и отвезли в отделение.

Правоохранители увидели нетрезвую компанию днем 26 апреля на улице Лестева. Двое мужчин и две женщины гуляли с собакой одной из девушек, нарушая правила режима самоизоляции. У пса не было намордника и ошейника.

«На требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия указанные граждане не реагировали, находившаяся при них собака укусила инспектора за левую руку, после чего им было предложено проследовать в ОМВД для дальнейшего разбирательства», — сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Женщин посадили в служебную машину, а мужчины попытались убежать. Во время задержания один из них несколько раз ударил по голове и руке полицейского. В итоге всех дебоширов удалось отвезти в участок. На них составили протоколы об административных правонарушениях. Напавшего на инспектора доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а после оказания необходимой помощи отпустили. Пострадавшим правоохранителям также помогли медики.

Произошедшее на улице Лестева заснял на видео житель одного из домов. Ролик с жестким задержанием попал в соцсети, где его стали активно обсуждать. Очевидец Рита Гооге рассказала, что увидела с балкона, что полицейские повалили на асфальт мужчину.

«Судя по всему, он был нетрезв. К тому моменту в полицейской машине уже сидела женщина, как я поняла, жена задержанного. Вокруг них бегала их собака», — сказала она ТАСС.

В пресс-службе главка столичной полиции отметили, что сейчас информация о задержании на видео проверяется.

В Москве и области действует режим самоизоляции. Выходить на улицу можно только для похода в магазин, аптеку и выноса мусора. Еще можно гулять с домашними питомцами, но только на расстоянии не более 100 метров от дома. Запрещено собираться компаниями.