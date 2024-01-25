25 января 2024, 16:57
Напавшего с ножом на полицейского в Москве отправили в СИЗО
Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейского на западе Москвы
Кунцевский районный суд Москвы постановил арестовать на два месяца мужчину за нападение с ножом на полицейского. Его обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что во время заседания обвиняемый и его адвокат попросили избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Судья отказал им и мужчина останется в СИЗО до 25 марта этого года. Дальнейшее расследование проконтролирует прокуратура.
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В среду, 24 января, на Бобруйской улице в районе Кунцево обвиняемый попытался сбежать от полицейского, когда тот потребовал предъявить документы. В итоге мужчина пырнул сотрудника ножом, а после скрылся с места происшествия. Пострадавшего увезли в больницу с травмой ноги, где ему оказали помощь.
В распоряжении «360» также появилось видео с места происшествия.
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