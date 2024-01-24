Происшествия 24 января 2024, 17:46 Мужчина напал на сотрудника ППС на западе Москвы Мужчина напал с ножом на сотрудника ППС на Бобруйской улице в Москве РИА «Новости»

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На улице Бобруйской в районе Кунцево на западе Москвы неизвестный напал с ножом на сотрудника ППС. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации издания, инспектор хотел проверить у прохожего документы, но тот набросился на него с ножом и ударил в ногу. Пострадавшего увезли в больницу, где ему оказывают помощь. Напавший мужчина скрылся. Его объявили в розыск.

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Пресс-служба столичного главка СК подтвердила произошедшее. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

«Следователями столичного СК России осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавили в пресс-службе.

Ранее житель Дагестана устроил драку с ножом из-за танцев в одном из ресторанов Махачкалы. В конфликте получили ранения три человека.