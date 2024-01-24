Эксклюзив 24 января 2024, 21:08 Появилось видео с места задержания подозреваемого в нападении на полицейского в Москве Напавшего на полицейского на западе Москвы задержали

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СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции в Москве. ЧП произошло на Бобруйской улице на западе столицы, мужчина ударил ножом сотрудника ППС. Подозреваемого схватили, в распоряжении «360» появились кадры с места происшествия.

Уголовное дело завели по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Дело ведет Кунцевский межрайонный следственный отдел.

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Следствие установило, что подозреваемый нанес сотруднику ППС ножевое ранение, когда тот попросил предъявить документы. С места преступления фигурант скрылся, но вскоре его задержали. Подозреваемым оказался 27-летний мужчина. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.