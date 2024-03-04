04 марта 2024, 17:50
Угнетенное и испуганное. Мама пострадавшей из-за льва школьницы рассказала о ее состоянии
Мать школьницы из Саратова: дочь получила травмы рук после нападения льва
Юная жительница Саратова получила сильные травмы рук после нападения льва, содержащегося в вольере на территории одного из местных предприятий. Подробности случившегося в беседе с «360» раскрыла мама пострадавшей.
По словам женщины, ее дочь занимается в конном клубе на территории базы, где находилась клетка со львом. Там нет дополнительных ограждений, и любой может подойти к животному. Школьница также имела неосторожность приблизиться ко льву.
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«Он выкинул свою лапу с когтями и за куртку ее притянул к клетке. Очень сильно порвал одну руку, зашивали, покусал вторую руку. Вот то, что произошло», — отметила мать пострадавшей.
По ее словам, животное само отпустило девочку.
«Может быть, для него это была игра. Не знаю. Меня не было рядом. Я не могу оценить его, так сказать, психологическое состояние. Не знаю, что это было: игра, агрессия или что-то еще. Вот сам отпустил потом», — рассказала женщина.
Школьницу госпитализировали накануне. Ей делают уколы и перевязку два раза в день, дают антибиотики.
«Руки закрыты бинтами от плеча до кистей. С ней (с дочерью — прим. ред.) сейчас моя старшая дочь находится. Помогает ей, кормит ее, потому что у нее плохо работают руки. <…> А так угнетенное, конечно же, испуганное состояние подростка», — рассказала мама.
Следователи начали проверку по факту случившегося. Специалисты установят все обстоятельства произошедшего. В прокуратуре уточнили, что нападение произошло 2 марта в Ленинском районе города.
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