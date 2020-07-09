«Постараемся сохранить максимально». Власти рассказали о восстановлении подтопленной дороги в Рузе

Прорыв дамбы в Рузе стал причиной разрушения дороги. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик рассказал, как быстро смогут восстановить движение.

«Мы сейчас первым делом демонтируем с места разрушения дороги металлическое барьерное ограждение, уберем столбы», — заявил он.

По его словам, дорожники будут вынимать грунт. После этого станет понятно, нужно ли переделывать дорогу целиком.

«Скорее всего, да. Но постараемся сохранить максимально. Сейчас откроем движение для пешеходов, потому что здесь получается очень большой обход, если не пользоваться этим участком дороги. Ограничим сейчас движение блоками, чтобы люди могли ходить из дома на работу, поскольку здесь много промышленных предприятий», — уточнил министр.

Что касается дамбы, то пока не ясно, как ее восстанавливать. Также есть еще муниципальная дорога, которая оказалась разрушена. По его словам, порядок будут наводить около домов людей.

«Нам Игорь Борисович, вице-губернатор Московской области, поставил задачу максимум в двое суток уложиться. Мы в эти сроки будем укладываться. Наверное, также порядка суток уйдет на то, чтобы навести порядок в городе», — добавил Гержик.

ЧП произошло 8 июля. По информации регионального МЧС, из-за сильных ливней в Подмосковье вода заполнила овраг по верхнему течению реки Городянка в Рузе. Во время прокладки обводного канала подтопленным оказался жилой сектор. Пострадали 29 участков. Эвакуация понадобилась 52 жителям. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал помочь всем людям, которых затопило.