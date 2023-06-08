Эксклюзив 08 июня 2023, 07:28 Найденный с пакетом на голове мужчина в Москве погиб Закрывшийся в машине на Барвихинской улице мужчина с пакетом на голове погиб Телеканал «360»

Читать 360tv в

Экстренные службы выехалы на Барвихинскую улицу в Москве, где обнаружили каршеринговый автомобиль с запершимся внутри мужчиной, и констатировали его смерть. Источник «360» показал фото с места событий.

Красный автомобиль Geely популярного каршерингового сервиса с незаглушенным мотором обнаружили после трех часов ночи на Барвихинской улице в Можайском муниципальном округе на западе Москвы. Очевидцы рассказали, что в нем закрылся мужчина с пакетом на голове, рядом с ним лежал предположительно газовый баллон.

Реклама

Полицейские выехали к месту происшествия и обнаружили на стоянке авто. Мужчина, по информации источника, скончался.

В Измайлово утром 8 июня на автобус упало дерево, и он врезался в забор на Главной аллее. Водитель потерял сознание, пассажиры не пострадали и вышли из транспорта самостоятельно.