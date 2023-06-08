Эксклюзив 08 июня 2023, 06:50 Автобус врезался в забор на территории Измайлово Автобус врезался в забор после того, как на него упало дерево на востоке Москвы РИА «Новости»

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В Восточном административном округе Москвы случилось ДТП с участием общественного транспорта. Дерево упало на автобус, а он врезался в забор на территории Измайлово, сообщил источник «360».

Экстренные службы получили сообщение об аварии 8 июня в 06:30, к месту выехала Росгвардия. Автобус маршрута от Балашихи до станции метро «Партизанская» врезался в забор на Главной аллее в Измайлово после того, как на него упало дерево. Водитель потерял сознание, пассажиры самостоятельно выбрались наружу. Обошлось без разлива топлива.

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На западе Москвы заметили каршеринговое авто, в котором заперся мужчина. На его голове — пакет, рядом лежал баллон, предположительно газовый, а двигатель остался в работающем состоянии. Очевидцы сообщили об этом в полицию.