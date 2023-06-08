Эксклюзив 08 июня 2023, 06:24 Мужчина с пакетом на голове заперся в каршеринговой машине на западе Москвы Мужчина с пакетом на голове и баллоном заперся в машине в Москве, очевидцы вызвали полицию РИА «Новости»

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На Барвихинской улице в Западном административном округе Москвы обнаружили машину, в которой с пакетом на голове и газовым баллоном заперся неизвестный мужчина. Источник «360» сообщил, что очевидцы вызвали полицию.

Красный каршеринговый Geely заметили на стоянке на Барвихинской улице. В нем сидел мужчина с пакетом на голове, на соседнем сиденье лежал баллон, похожий на газовый. Машину закрыли изнутри и не заглушили мотор. В экстренные службы сообщили о произошедшем 8 июня около трех часов ночь.

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