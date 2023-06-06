Происшествия 06 июня 2023, 08:36 Угрозы населению нет. В Херсонской области оценили обстановку после ЧП с Каховской ГЭС Глава правительства Херсонской области: угрозы жизням людей в прибрежных районах нет РИА «Новости»

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Ситуация в прибрежных районах Днепра находится под контролем после разрушений на Каховской ГЭС. Об этом заявил в Telegram председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Угрозы жизни людей нет. Сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке», — подчеркнул он.

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По словам Алексеенко, при необходимости жителей прибрежных сел эвакуируют. Для этого подготовили автобусы. Глава правительства добавил, что выехал на место для оперативного контроля ситуации.

«Прошу граждан доверять только официальной информации», — заключил Алексеенко.

По данным ТАСС, на Каховской ГЭС оказались разрушены 11 из 28 пролетов. Сейчас происходит каскадное разрушение станции, в зоне подтопления могут оказаться 80 населенных пунктов.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал, что ЧП произошло в результате попаданий по ГЭС минувшей ночью около 02:00. Сама дамба уцелела.