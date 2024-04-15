Происшествия 15 апреля 2024, 04:23 На Сахалине от берега оторвалась льдина с 20 рыбаками

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На Сахалине льдина с 20 рыбаками оторвалась от берега на озере Изменчивом. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС России.

Спасательную операцию проводят в Корсаковском районе. На отколовшейся льдине, по предварительной информации, находятся около 20 рыбаков.

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«Утром 15 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация об образовании трещины в ледовом поле в результате весеннего разрушения льда на озере Изменчивое», — уточнило ведомство.

К операции по спасению рыбаков привлекли шесть сотрудников МЧС. Они отправились на место на автомобиле с плавательным средством.

Несколько дней назад сотрудники МЧС спасли 19 рыбаков с дрейфующей льдины на озере в Челябинской области.

Ранее на Сахалине госпитализировали женщину после нападения бойцового пса, оставленного нетрезвым хозяином на прогулке без намордника и поводка.