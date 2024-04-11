Происшествия 11 апреля 2024, 22:15 Сотрудники МЧС спасли 19 рыбаков с льдины в Челябинской области

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Сотрудники МЧС спасли 19 рыбаков с льдины на озере Куракли-Маян в Челябинской области. Спасательная операция продолжается. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Мужчины ушли рыбачить на озеро Куракли-Маян. Из-за таяния льда у берега образовалась закраина шириной 30 метров. Рыбакам пришлось дрейфовать в ожидании спасателей МЧС России», — рассказали спасатели.

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По их данным, на льдине еще остались любители рыбной ловли, так что спасательная операция продолжается.

В конце марта спасатели перевезли на берег трех рыбаков, которые застряли на оторвавшейся льдине на юге Сахалина. Их успело отнести на километр от берега.

В МЧС сообщили, что этой весной число происшествий из-за выхода людей на тонкий лед ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За март прошлого года в таких ситуациях погибли 29 человек, в этом году — 15.