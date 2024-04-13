Происшествия 13 апреля 2024, 16:30 Жительница Сахалина попала в больницу после нападения бойцового пса Оставленный хозяином бойцовый пес искусал женщину во дворе дома на Сахалине РИА «Новости»

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Американский стаффордширский терьер покусал жительницу города Холмска на Сахалине. Пьяный хозяин бойцового пса вывел питомца на прогулку без намордника и поводка. Об этом в комментарии изданию Astv.ru рассказал муж пострадавшей.

Он пояснил, что собака подкралась к женщине со спины и сначала вцепилась в руку. Пострадавшей удалось вырваться, но разъяренное животное укусило ее за ногу.

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«Жена закричала, но хозяина рядом не было, а его бойцовский пес гулял сам по себе без поводка и намордника», — заявил собеседник журналистов.

Мужчина уточнил, что владельца пса нашли пьяным недалеко от места происшествия. По его словам, он оказался настолько нетрезвым, что не смог понять, что произошло, поэтому рассчитывать на его помощь не стоило.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу, где врачи зашили ей рваные раны. По словам мужа покусанной женщины, американский стаффордширский терьер появился в их доме полтора месяца назад, и теперь жители боятся выходить лишний раз, так как хозяин отпускает пса на свободные прогулки.

Собака такой же породы напала на четырехлетнего мальчика в подъезде городского округа Люберцы. Как сообщил «360» источник, хозяин забыл закрыть дверь в квартиру. Выбежавший пес набросился на ребенка, который стоял на лестнице между первым и вторым этажами. Пострадавшего мальчика с ранами головы, рук и ног доставили в детскую больницу.