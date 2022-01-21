МВД составило протокол на водителя самосвала, врезавшегося в надземный переход в Балашихе

Сотрудники полиции составили административный протокол на водителя самосвала. Накануне он двигался с поднятым кузовом и врезался в пешеходный надземный переход на автомобильной дороге М7 «Волга» в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Водитель признан виновным в нарушении статей КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» и «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».

«Движение по пешеходному переходу закрыто, ближайший надземный пешеходный переход расположен на 28-м километре автодороги М7 „Волга“», — говорится в сообщении МВД.

Ранее «360» публиковал видео с места ДТП. На кадрах видно, что серьезные повреждения получил угол перехода. Информации о пострадавших при происшествии не поступало.

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