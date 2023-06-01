Происшествия 01 июня 2023, 13:45 МВД РФ объявило в розыск возможного вербовщика Треповой МВД РФ объявило в розыск журналиста Попкова, он мог завербовать убийцу военкора Татарского РИА «Новости»

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МВД России объявило в розыск Романа Попкова*, который мог завербовать Дарью Трепову**. Женщина совершила теракт в центре Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Информация появилась в базе МВД, сообщил RT.

Попков* общался с Треповой** в сети, но он утверждает, что исключительно на тему журналистики. Никаких приказов он якобы не отдавал. При этом девушка во время допроса указывала, что была завербована им, писало РИА «Новости».

В ориентировке указано, что мужчине 44 года, он уроженец Брянска. Основание для розыска — статья уголовного кодекса.

Ранее уехавший из России журналист Роман Попков* пополнил список террористов и экстремистов. Его анкетные данные появились в реестре Росфинмониторинга.

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года в результате подрыва кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где он выступал во время патриотической встречи. В заведение пришла Трепова** и подарила Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. Пострадали десятки человек.

После суду Трепова** рассказывала о «безумном сожалении» за теракт в Петербурге. По ее словам, она каждый день молится о здоровье потерпевших. Девушка даже настояла, чтобы заседание было открытым, и о ее сожалении могли услышать все.

Убийство Татарского совершила Украина при координации США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

** Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.