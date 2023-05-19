Общество 19 мая 2023, 13:23 Убийство Татарского и подрыв машины Прилепина совершила Украина при координации США Патрушев: убийство Татарского и покушение на Прилепина скоординировали США РИА «Новости»

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Убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина совершила Украина при непосредственной координации США. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, написало РИА «Новости».

«Вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию нашей страны», — заявил он.

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Американские спецслужбы также согласовали подрыв «Северных потоков» и Крымского моста.

Дочь известного философа, журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье. Ее машина взорвалась на Можайском шоссе, девушка скончалась на месте.

Знаменитый военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) умер 2 апреля при подрыве петербургского кафе, где проходила патриотическая встреча. Пострадали десятки людей. Дарья Трепова, которая представилась Настей, подошла и вручила военкору статуэтку, начиненную взрывчаткой.

Машину Захара Прилепина взорвали на трассе под Нижним Новгородом 6 мая. Публицист выжил, но сильно пострадал. При покушении на писателя погиб его друг — боец Александр Шубин.

Секретарь Совбеза предложил обсудить дополнительные меры по повышению антитеррористической защищенности опасных объектов и мест массового пребывания людей. По его словам, коллективный Запад во главе с США напрямую вовлечен в конфликт на Украине.