Важное 24 апреля 2023, 12:37 Трепова рассказала суду о своем «безумном сожалении» за теракт в Петербурге Обвиняемая в теракте в Петербурге Трепова заявила, что «безумно сожалеет» о содеянном

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Обвиняемая в теракте в петербургском кафе Дарья Трепова заявила, что сожалеет о том, что сделала. Жалобу фигурантки дела на арест начали рассматривать в Мосгорсуде 24 апреля.

По словам Треповой, она каждый день молится о здоровье потерпевших и «безумно сожалеет» о содеянном.

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Сторона гособвинения просила суд провести заседание в закрытом режиме. Трепова при этом выступила против, поскольку хотела, чтобы все услышали о ее сожалениях. Адвокат обвиняемой также высказался против закрытия процесса. Судья поддержал просьбу прокурора, закрыв заседание.

Теракт в Петербурге произошел 2 апреля. По версии следствия, Трепова принесла в кафе на Университетской набережной статуэтку, начиненную взрывчаткой. Бюст ей передал подельник, который работал на спецслужбы Украины. Целью преступников был военкор Владлен Татарский. Он погиб в результате взрыва.

После этого причастный к организации теракта покинул территорию России, а Трепову вскоре задержали.