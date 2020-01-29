Мужчина зарезал беременную девушку в подъезде Новосибирска

В Омской области задержали мужчину, который зарезал беременную девушку в подъезде жилого дома в Новосибирске. После убийства подозреваемый покинул город на попутке.

«27 января в 15.30 в полицию поступило сообщение о том, в подъезде дома по улице Кирова неизвестный нанес женщине ножевое ранение, после чего скрылся. Пострадавшая была госпитализирована бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, где от полученной травмы скончалась», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.

Как выяснили полицейские, 34-летний мужчина после убийства воспользовался приложением для поиска автомобильных попутчиков и покинул Новосибирск. Его нашли в гостинице в Омске.

Подозреваемого задержали и доставили обратно в Новосибирск. В отношении него возбудили уголовное дело об убийстве.

По информации сайта kp.ru, убитая была бывшей девушкой подозреваемого. Они расстались, и она какое-то время скрывалось от мужчины, но он ее выследил и напал. Девушка находилась на восьмом месяце беременности. По одной из версий, мужчина совершил убийство из ревности, поскольку сомневался, что является отцом ребенка.

Издание также пишет, что момент нападения попал на видео. На кадрах видно, что после того, как мужчина нанес ножевое ранение, и девушка упала, он еще несколько раз ударил ее ногой по голове.